Swiss Re et SoftBank poursuivent les négociations, participation limitée à 10%

(synthèse)Zurich (awp) - Les discussions entre Swiss Re et le groupe japonais SoftBank, liées à une éventuelle entrée au capital de ce dernier chez le réassureur, se poursuivent a indiqué Swiss Re mercredi lors de sa journée des investisseurs. Le conglomérat nippon devrait limiter ses parts à 10% au maximum. Par ailleurs, Swiss Re assure disposer d'une dotation en capitale solide."Les négociations se trouvent à un stade préliminaire", a précisé le groupe zurichois. Si effectivement une participation minoritaire ou un partenariat stratégique seront conclus, demeure encore incertain, tout comme les conditions, la forme et le calendrier d'un éventuel accord.En février, l'annonce de la tenue de négociations avec SoftBank avait surpris dans les milieux financiers mais avait été bien accueillie. Une prise de participation allant jusqu'à 25% avait alors été spéculée dans la presse.Swiss Re n'envisage en outre pas d'émettre de nouvelles actions. Le conglomérat japonais spécialisé dans les technologies devrait en effet racheter des titres à des actionnaires actuels. "Il est peu probable que nous transférions des titres de notre portefeuille à un investisseur", a déclaré le nouveau directeur financier John Dacey, lors d'une téléconférence.La question du prix de l'action sera ainsi réglée directement entre le groupe technologique et les détenteurs de titres actuels voulant vendre."SoftBank est des plus grands investisseurs dans le secteur technologique, un partenariat (au niveau des nouvelles technologies) créerait certainement des opportunités pour Swiss Re", a précisé le directeur général Christian Mumenthaler tout en relevant que les investissements dans la technologie étaient déjà une priorité pour le groupe.Par ailleurs une collaboration avec le japonais permettrait aussi à Swiss Re d'atteindre un plus grand nombre de clients, SoftBank ayant des participations dans Alibaba et Sprint."Nous nous attendions à plus de clarté sur la transaction avec SoftBank", indique un analyste de Vontobel. La principale nouvelle du jour c'est qu'il n'y a pas encore d'accord avec SoftBank", résume pour sa part Baader Helvea.MEILLEUR ENVIRONNEMENTEn amont de sa journée des investisseurs, Swiss Re assure disposer d'une dotation en capitale solide, lui permettant notamment d'investir dans des opportunités de croissance."Notre capitalisation demeure solide et résistante face aux faiblesses du marché", a affirmé le directeur financier (CFO) John Dacey, cité dans le communiqué.Le réassureur détient un ratio de Swiss Solvency Test (SST) de 269% en 2018, contre 262% en 2017, un indicateur sur la capitalisation se trouvant parmi les meilleurs de la branche, assure Swiss Re. Par ailleurs, sa stratégie technologique devrait aussi lui permettre de se développer."Les perspectives pour le secteur restent positives et l'environnement continue de s'améliorer", indique aussi le réassureur. La hausse des prix devrait en particulier soutenir les résultats de Property & Casualty Reinsurance ainsi que de Corporate Solutions. La hausse des taux d'intérêt constitue également un élément positif pour le portefeuille d'investissement du groupe.La division Life Capital de Swiss Re, active dans le secteur des assurances-vie, est pour sa part en pleine restructuration. Après avoir en 2017 déjà atteint ses objectifs pour la période 2016-2018, à savoir la génération de liquidités brutes de 1,4 à 1,7 mrd USD, le nouvel objectif pour Life Capital a été fixé entre 2,3 et 2,5 mrd USD.Swiss Re a également confirmé ses objectifs annuels. A long terme, le numéro deux mondial de la réassurance vise un rendement des fonds propres supérieur d'au moins 700 points de base aux obligations du Trésor US à dix ans.Les deux analystes de Vontobel et Baader Helvea saluent la solidité de la capitalisation de Swiss Re. Les nouvelles du jour pourraient entraîner des prises de bénéfices mais toute faiblesse constitue une opportunité d'achat de l'action, poursuit le courtier genevois.A 14h15, le titre cédait 3,6% à 92,94 CHF dans un SMI en repli de 0,96%.