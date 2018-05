Swiss Re et Softbank mettent fin aux négociations sur une possible participation

(ajoute contexte et réaction porte-parole, commentaires d'analystes)Zurich (awp) - Le réassureur Swiss Re a mis un terme aux pourparlers avec le conglomérat technologique japonais Softbank. Les discussions avaient pour objet une éventuelle prise de participations minoritaire du groupe nippon dans le réassureur, a indiqué ce dernier lundi.Swiss Re souhaite continuer à mettre en oeuvre sa stratégie technologique en combinant des développements en interne et avec des partenaires extérieurs. Dans ce contexte, l'entreprise continuera d'explorer des possibilités d'activités entre ses unités opérationnelles et le portefeuille d'entreprises de Softbank, a précisé le groupe zurichois dans un communiqué.Le réassureur s'est refusé à fournir plus de détails sur les possibles coopérations avec les différentes unités d'affaires du conglomérat japonais. Il est encore trop tôt, a déclaré une porte-parole de Swiss Re à AWP, sans pour autant donner les raisons de l'échec des discussions avec Softbank, se contentant d'indiquer que les deux parties n'étaient pas parvenues à un accord.A la question de savoir si le réassureur cherchait un nouvel actionnaire de référence, elle a répondu que le groupe restait "ouvert" à d'autres partenariats.Swiss Re s'intéressait au potentiel important de clients que représentent les firmes du conglomérat japonais, selon les déclarations en mai son nouveau directeur financier John Dacey. Ce dernier avait en outre indiqué que des pourparlers étaient également menés en direct avec ces entreprises, afin de pouvoir leur proposer des solutions de gestion du risque ou des prestations d'assurance.RUMEURS CONFIRMÉESDébut mai, plusieurs médias avaient révélé que les négociations étaient sur le point d'être interrompues, au motif que l'intérêt de Softbank, principalement pour les grandes quantité de données de Swiss Re, aurait diminué.Connues depuis février, les discussions autour d'un partenariat esquissaient au départ une prise de participation de Softbank à hauteur d'un tiers, puis d'un quart dans Swiss Re. Début avril, le réassureur avait indiqué en préambule de sa journée des investisseurs que la participation du groupe nippon ne devrait pas dépasser la barre des 10% du capital-actions."La fin des discussions à propos d'une éventuelle prise de participation n'est pas vraiment surprenante, mais tout de même décevante", notent les analystes de Vontobel. Un tel accord aurait permis d'avoir un actionnaire minoritaire adapté pour le long terme et d'améliorer l'accès aux marchés asiatiques en forte croissance, détaille le commentaire.ol/al/buc(AWP / 28.05.2018 09h02)