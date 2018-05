Swiss Re étend ses activités en Afrique du Sud

Zurich (awp) - Swiss Re étend ses activités de réassurance sur le continent africain. Le groupe suisse a reçu une licence pour l'assurance dommage et la responsabilité civile en Afrique du Sud, a-t-il souligné mercredi. L'extension des activités en Afrique du Sud constitue une base pour atteindre l'ensemble du continent africain.Les autorités de surveillance sud-africaines ont approuvé une demande de Swiss Re pour une licence de sa filiale "Swiss Re Life and Health Africa Limited" pour proposer ses produits sur le marché de l'assurance vie, dommages et accident.L'unité a été rebaptisé en "Swiss Re Africa Limited" et figure désormais comme une filiale de la division Swiss Re Reinsurance, sise dans la ville du Cap. Les activités seront dirigées par Thys Nieuwoudt.mk/cf/ol/fr(AWP / 02.05.2018 11h01)