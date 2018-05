Zurich (awp) - Swiss Re examine les options pour son engagement en Iran après que les Etats-Unis sont sortis de l'accord nucléaire. Le réassureur est dans l'attente de directives tant de la part des autorités américaines que des européennes, a indiqué une porte-parole du groupe, mardi à AWP.Auparavant, l'agence de presse iranienne avait annoncé que Swiss Re se retirait définitivement d'Iran. Ce n'est pas correct, a démenti la porte-parole Swiss Re examine actuellement les effets du retrait des Etats-Unis de l'accord nucléaire pour ses activités en Iran. Aucune décision définitive n'est encore tombé.Le 8 mai dernier, le président Trump a annoncé la sortie des USA de l'accord nucléaire avec l'Iran et a remis en vigueur les sanctions économiques contre ce pays. L'accord de 2015 prévoyait que la communauté internationale supprime les sanctions contre l'Iran, en échange de quoi il était exclu que le pays se dote de l'arme nucléaire.La reprise des sanctions n'est qu'un début, a affirmé lundi Mike Pompeo, le ministre US des affaires étrangères. Les sanctions seront aggravées et rendues très douloureuses pour l'Iran. Parmi les conditions exigées par les USA, il y a la fin du soutien aux milices Huthui au Yémen, aux talibans en Afghanistan. L'Iran doit aussi se retirer de Syrie."L'Iran n'aura plus jamais carte blanche pour dominer le Moyen-Orient", a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo en présentant la "nouvelle stratégie" des Etats-Unis après la décision de sortie de l'accord.kw/rp(AWP / 21.05.2018 17h41)