Swiss Re: hausses de prix à venir, rien de neuf sur Softbank (CEO)

Zurich (awp) - L'assemblée générale de Swiss Re a été l'occasion pour le directeur général (CEO) Christian Mumenthaler et le président du conseil d'administration Walter Kielholz de faire le point sur un exercice 2017 exigeant.Les deux dirigeants se sont montrés optimistes pour la croissance future, grâce notamment à des hausses de prix et à la numérisation. Ils n'ont rien dit à propos des négociations en cours sur une prise de participation du japonais Softbank dans le capital-actions du réassureur.Le grand nombre de catastrophes naturelles a pesé pour 4,7 milliards de dollars sur les compte de Swiss Re, a rappelé le président Kielholz. Swiss Re a toutefois pu réaliser un bénéfice. Dans l'ensemble, le résultat est acceptable, a commenté le CEO.Le président a salué la légère hausse des prix obtenue en début d'année. C'est encourageant, mais la progression reste hésitante, a-t-il relevé. Les questions de la numérisation et de l'intelligence artificielle sont actuellement au coeur des préoccupations et vont impliquer un profond changement du paysage de l'assurance, selon le président.Ce dernier a rappelé aux actionnaires que diverses options stratégiques sont actuellement à l'étude, dont une collaboration avec Softbank dans certains domaines, pour mieux épuiser le potentiel de la numérisation. Pour le moment, on ne peut rien dire de plus a ajouté le président.mk/tp/rp/fr(AWP / 20.04.2018 17h59)