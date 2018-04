Swiss Re prévoit une chute des primes dans l'assurance automobile

Zurich (awp/ats) - Le président du réassureur suisse Swiss Re, Walter Kielholz, s'attend à une baisse massive des primes de l'assurance automobile en raison de la numérisation. La moitié du volume des primes est actuellement consacré au marché automobile, remarque-t-il."Aujourd'hui, presque toutes les voitures sont assurées en privé pour la responsabilité civile dans le modèle d'affaires des assureurs directs", explique M. Kielholz dans un entretien diffusé mercredi par la Neue Zuercher Zeitung. Avec l'arrivée des voitures autonomes dans un proche avenir, il table sur une proportion d'environ 15%."Dès que les voitures autonomes seront disponibles, plus personne n'achètera des automobiles dans les grandes villes", note-t-il. Les véhicules devront alors appartenir à un grand nombre de plates-formes, ajoute-t-il. "Le modèle d'affaires des assurances est confronté à des bouleversements majeurs", prédit-il.Le président du réassureur estime que sa compagnie doit se rapprocher du risque. "Aujourd'hui, Swiss Re est le dernier maillon d'une chaîne de services". Il voit des opportunités à coopérer avec des fournisseurs de services comme Uber et Airbnb ou des plates-formes de commerce électronique, tels qu'Amazon et Alibaba. "Ceux-ci disposent d'une profusion de données de clients, ce qui leur permettrait de fournir des services ou de livrer des biens avec des produits d'assurance", remarque le responsable de 67 ans.Swiss Re négocie actuellement un partenariat avec le conglomérat japonais Softbank. Un accord permettrait au réassureur suisse d'atteindre un plus grand nombre de clients, SoftBank comptant environ 800 millions de clients dans le monde et ayant des participations dans Alibaba et Sprint.ats/fr(AWP / 18.04.2018 06h21)