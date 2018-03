Swiss Re propose trois nouveaux administrateurs, essuie une perte EVM

Zurich (awp) - Le conseil d'administration de Swiss Re devrait être élargi avec l'arrivée de trois nouveaux membres à la prochaine assemblée générale. Karen Gavan, Eileen Rominger et Larry Zimpleman sont proposés à l'élection le 20 avril. Le réassureur a également publié des résultats annuels selon ses propres normes comptables.Les nouveaux administrateurs prendront la suite de Rajna Gibson Brandon, Mary Francis et Robert Henrikson, qui ne se représenteront pas.Comme à son habitude, Swiss Re publie ses chiffres annuels baptisés Economic Value Management (EVM). En raison des catastrophes naturelles, le réassureur a essuyé une perte de 9 mio USD. L'année dernière, le bénéfice EVM s'était inscrit à 1,4 mrd USD.La valeur économique nette (economic net worth, ENW) du réassureur a progressé de 3,0% à 37,7 mrd USD, malgré les programmes de rachat d'actions de 2,6 mrd en 2017 et le paiement des dividendes. Au 31 décembre, l'ENW par action s'est établie à 119,74 USD, contre 112,42 USD une année auparavant.La norme EVM permet d'établir un lien entre la prise de risque et la création de valeur, explique le communiqué.Le directeur général (CEO) Christian Mumenthaler a perçu une rémunération totale de 5,23 mio CHF, contre 6,25 mio CHF pour ses six mois d'activité en 2016. M. Mumenthaler a pris ses fonctions en juillet 2016 et était précédemment responsable du segment réassurance.La rémunération 2017 du comité exécutif, a reculé à 43,2 mio CHF, contre 51,4 mio CHF l'année précédente. Pour les membres du conseil d'administration, Swiss Re a versé 9,5 mio CHF, contre 10,1 mio un an plus tôt. La compensation reçue par le président a reculé à 4,17 mio CHF, contre 4,89 mio un an plus tôt.ol/rp(AWP / 15.03.2018 07h50)