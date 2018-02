Swiss Re recherché, le japonais Softbank pourrait prendre une participation

Zurich (awp) - Le titre Swiss Re était recherché jeudi à la Bourse suisse, après la confirmation la veille par le réassureur de rumeurs sur une prise de participation minoritaire du conglomérat japonais Softbank, notamment présent dans les télécoms. Les analystes ont été surpris, mais estiment que le rapprochement ferait sens.A 09h32, l'action Swiss Re signait la meilleure performance du marché avec une progression de 5,4% à 95,10 CHF, à contre-courant d'un SMI stable.Réagissant à des rumeurs parue dans la presse outre-Atlantique, Swiss Re a indiqué mercredi soir être "engagé dans des discussions préliminaires avec Softbank Group concernant un éventuel investissement minoritaire" dans le réassureur. Selon le communiqué du groupe zurichois, les négociations sont "à un stade très précoce" et "il n'y a aucune certitude" qu'une transaction soit conclue.Citant des sources proches du dossier, le quotidien américain Wall Street Journal avait écrit que Softbank vise une participation de 10 mrd USD ou plus dans le réassureur. Softbank lorgnerait sur un tiers des titres de Swiss Re qui seraient acquis avec une prime.Selon le journal, de hauts cadres de Swiss Re ont rencontré des représentants de Softbank à Tokyo ces dernières semaines, ainsi que le directeur général Masayoshi Son. Il n'est cependant pas clair si l'investissement serait effectué par le groupe ou le fonds d'investissement Vision Fund, qui dispose de 100 mrd USD.Par cette transaction, Softbank veut mettre les produits d'assurance de Swiss Re à disposition des clients professionnels qu'il peut approcher grâce à ses nombreuses participations, notamment dans Uber et WeWork.Les analystes de Baader Helvea ont évoqué leur "totale surprise" après la confirmation des discussions la veille au soir. La majorité des accords se font entre spécialistes du secteur, mais une participation de Softbank fait sens vu le positionnement technologique des deux groupes."Pourquoi pas" ont lancé les experts de Vontobel, rappelant que Softbank dispose d'une longue expérience d'investissements dans des sociétés technologiques comme Yahoo, Alibaba et Uber. Son fonds Vision Fund cible justement des investissements dans la communication et les services, notamment la finance et l'assurance. Softbank ciblerait ainsi les technologies d'assurance développées par Swiss Re dans le secteur, notamment dans la conduite autonome et le cyber-espace.al/lk(AWP / 08.02.2018 09h45)