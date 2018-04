Swiss enregistre une forte hausse de son bénéfice opérationnel au 1er trimestre

Zurich (awp) - La compagnie aérienne Swiss affiche au premier trimestre 2018 un bénéfice d'exploitation (Ebit) de 106 millions de francs, soit le triple de ce qu'elle avait réalisé il y a un an. La filiale de Lufthansa devra continuer à bénéficier des gains d'efficacité liés au renouvellement de la flotte mais souligne que la hausse du prix de pétrole pourrait peser sur les marges.De janvier à mars, les recettes ont augmenté de 8% à 1,18 milliards de francs, grâce à la modernisation des appareils, relève le communiqué publié jeudi.Au cours du 1er trimestre 2018, Swiss a mis en service deux nouveaux Boeing 777-300ER sur ses lignes long-courriers et deux autres Bombardier CS300 sur ses lignes court-courriers. Plus performants, les nouveaux avions ont particulièrement contribué à une amélioration significative de la structure des coûts, explique l'entreprise.Swiss a enregistré au premier trimestre une progression de 1,9% sur un an à 3,7 millions de passagers transportés, alors que le nombre de vols a baissé parallèlement de 2,5%, selon des chiffres publiés mi -avril.lk/fr(AWP / 26.04.2018 08h40)