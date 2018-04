Swiss: hausse du nombre de passagers au 1er trimestre

Zurich (awp) - Swiss a enregistré au premier trimestre une progression de 1,9% sur un an à 3,7 millions de passagers transportés, alors que le nombre de vols a baissé parallèlement de 2,5%, a annoncé mercredi la compagnie aérienne, filiale de l'allemande Lufthansa.L'offre a augmenté de 2,6% et le trafic de 3,0% entre janvier et mars. Le coefficient d'occupation des sièges s'est quant à lui amélioré de 0,3 point de pourcentage à 77,9%, a détaillé Swiss dans un communiqué.Sur le seul mois de mars, la compagnie nationale a transporté 1,4 million de personnes, un chiffre en progression de 5,2%.al/lk(AWP / 11.04.2018 14h13)