Swiss perçu comme l'employeur le plus attrayant de Suisse

Zurich (awp/ats) - La compagnie aérienne Swiss est perçue comme l'employeur le plus attrayant de Suisse, selon une enquête publiée jeudi. Le podium est complété par l'aéroport de Zurich et l'horloger genevois Patek Philippe.Pour quelle compagnie souhaiteriez-vous le plus travailler, c'est en substance, la question que le spécialiste du recrutement Randstad a posée à quelque 4800 personnes âgées de 18 à 65 ans. Swiss a été le plus souvent plébiscité. La firme a reçu son prix mercredi soir à Zurich.Selon ce classement, les entreprises de transport et horlogères - et plus largement les marques très connues à l'international - ont la cote auprès des Suisses. La marque genevoise Rolex figure en quatrième place, tandis que le groupe biennois Swatch pointe au 6e rang. Le fabricant de couteaux schwyzois Victorinox se hisse entre eux deux à la cinquième place.Viennent ensuite Nestlé (7e), Lindt&Sprüngli (8e), Swissport international (9e). Les CFF complètent cette liste en prenant la dixième place d'un classement prenant en compte 150 entreprises helvétiques.La branche helvétique du géant Google a dominé ce classement les trois dernières années. Mais pour des raisons de règlement, la firme américaine n'a pas été prise en compte cette année. Une entreprise n'a en effet pas le droit de gagner plus de trois fois en l'espace de cinq ans.Afin de mesurer l'attractivité des entreprises, l'étude sur les employeurs s'appuie sur 16 critères, notamment la sécurité de l'emploi, l'atmosphère, le salaire, l'équilibre entre travail et vie privée ou encore les possibilités de faire carrière au sein de la compagnie.Le "Randstad Award" a été décerné pour la première fois en 2000 en Belgique. La remise des prix a lieu dans 30 pays et depuis 2014 en Suisse. Les firmes ne peuvent pas s'inscrire pour participer à l'étude mais sont sélectionnées en fonction de leur nombre de collaborateurs.ats/fr(AWP / 26.04.2018 06h59)