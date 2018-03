Swiss: restauration payante pour les clients Light à Genève

Zurich/Genève (awp/ats) - Les passagers de Swiss voyageant avec le tarif avantageux Light, partant ou arrivant à Genève, devront payer un supplément pour se restaurer à bord des avions. Seuls l'eau minérale et le chocolat seront désormais compris.Jusqu'ici, la compagnie aérienne, contrôlée par le groupe allemand Lufthansa, proposait à ses passagers de la classe économique des victuailles et des boissons comprises dans le prix. Le tarif Light s'adresse à des clients voyageant uniquement avec un bagage en cabine.Les passagers des deux autres modes tarifaires économiques, Classic et Flex, recevront un "snack" en plus d'une eau minérale. L'en-cas sera préparé avec des produits locaux frais et équivaudra à un repas normal, a expliqué dimanche à l'ats un porte-parole de Swiss, revenant sur une information de la SonntagsZeitung.Pas à ZurichIl n'est pas prévu d'étendre le concept genevois pour les vols partant de ou arrivant à Zurich, a précisé le porte-parole. Le nouveau mode de restauration sera présenté dans les détails jeudi prochain à l'occasion de la conférence de presse de bilan de Swiss.Le concept de Swiss correspond à une tendance dans la branche, commente l'hebdomadaire alémanique. Des compagnies aériennes renommées, British Airways par exemple, demandent un certain montant à ses passagers court-courriers pour leur fournir une restauration de bord.Rentabilité meilleureSwiss perd de l'argent avec ses vols à Genève, rappelle la SonntagsZeitung. La compagnie aérienne compte revenir à l'équilibre d'ici à fin 2018 en Suisse romande, avait expliqué en décembre dans les colonnes de la NZZ am Sonntag son directeur général, l'Allemand Thomas Klühr.D'après la SonntagsZeitung, la performance réalisée pour l'heure à Genève se situe au-dessus des attentes de Swiss.(AWP / 11.03.2018 11h46)