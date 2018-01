Swiss revendique un record de passagers en 2017, malgré des vols en baisse

Zurich (awp) - Swiss a transporté en 2017 près de 16,9 mio de passagers, dépassant le niveau record de l'année dernière de 2,3%. La compagnie aérienne helvétique, propriété de l'allemand Lufthansa, a atteint ce pic de trafic malgré une baisse du nombre de vols de l'ordre de 4%, à 140'074 unités, indique un communiqué mercredi.La contraction du nombre de mouvements touche davantage les destinations européennes, soit -4,1% à 121'885 vols. En ce qui concerne les liaisons intercontinentales, les statistiques publiées par Swiss montrent une baisse de 3,3% à 18'189 vols.Les sièges-kilomètres proposés ont progressé de 4,1%, tandis que les sièges-kilomètres vendus ont gonflé de 4,5%. Un repli est enregistré sur les destinations européennes, alors que l'intercontinental affiche une hausse.Le taux de remplissage en Europe s'est élevé à 77,5%, en hausse de 1,1 point de pourcentage. Les autres destinations affichent un meilleur ratio de sièges occupés, de 84,3% (+0,9 point). Dans l'ensemble, une progression de 1,1 point est constatée, à 82,4%.En décembre, la compagnie aérienne a transporté 1,29 mio de passagers, ce qui représente une augmentation de 1,2% sur un an. Avec 10'785 vols, le nombre de mouvements s'est étiolé de 3,7%. Les sièges-kilomètres proposés et vendus se sont améliorés de plus de 2%, pour un taux de remplissage de 80,1% (-0,4%).Swiss WorldCargo, spécialisé dans les activités de fret, a vu en 2017 son taux de remplissage s'enrober de 4,9 points en comparaison annuelle, à 80,1%. Le tonnage-kilomètres vendu s'est envolé de 13%.Le résultat financier de Swiss pour l'année 2017 sera dévoilé le 15 mars.fr/rp(AWP / 10.01.2018 14h00)