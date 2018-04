Swissair: plainte contre d'ex-dirigeants rejetée par la justice zurichoise

Zurich (awp/ats) - Le Tribunal de commerce du canton de Zurich a rejeté une nouvelle plainte du liquidateur de Swissair, Karl Wüthrich, contre quatorze anciens dirigeants de la compagnie aérienne et de la holding chapeautant ses activités, SAirGroup.Il leur était reproché d'avoir manqué à leurs obligations et leur était réclamé à ce titre 280 millions de francs. Dans son jugement long de 169 pages publié vendredi, le Tribunal de commerce du canton de Zurich explique qu'il s'agit d'une "procédure d'une ampleur exceptionnelle".Les seules explications de Karl Wüthrich, en tant que représentant de Swissair et de 14 autres plaignants, sont formulées en pas moins de 18'000 pages. Pour mémoire, Karl Wüthrich est connu également sous le nom de commissaire Wüthrich.Le liquidateur de la compagnie aérienne faillie accusait en particulier les quatorze anciens dirigeants du groupe de gestion déloyale dans le cadre de l'abandon d'une créance sur des prêts que Swissair a dû accorder à sa maison-mère. Au moment de la débâcle de SAirGroup, ces emprunts n'ont pu être entièrement remboursés. Les accusés devaient répondre de manière solidaire de ces montants.Le tribunal a fondé le rejet de la plainte d'une part du fait que certains accusés ne disposent pas de la légitimité passive, soit la capacité d'être partie. La cour a d'autre part écarté le reproche de manquements aux obligations. Le jugement, qui n'est pas encore entré en force, peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.ats/buc(AWP / 06.04.2018 12h30)