Swisscom: Fastweb reprend le secteur 5G/Fixed-Wireless de Tiscali

Zurich (awp) - Fastweb, la filiale italienne de Swisscom, a signé un accord pour l'acquisition à Tiscali de son activité Fixed-Wireless et sur la propriété intégrale du spectre de fréquences 3,5 GHz nécessaires à une activité mobile et convergente durable à long terme. Dans son communiqué de lundi soir, Swisscom précise que cette transactions garantit à Fastweb un accès à long terme à la 5G.La transaction devrait être finalisée en novembre prochain sous réserve de la réalisation de certaines conditions et de l'accord des autorités compétentes. Son pris se monte à environ 150 millions d'euros. Pour la financer, Fastweb aura recours à ses propres ressources de liquidités. Le montant sera divisé en 100 millions d'euros (une moitié en 2018 et l'autre en 2019), un accord de vente en gros sur 4-5 ans pour 40 millions d'euros et une dette de 10 millions d'euros.Fastweb peut utiliser le spectre de fréquences des 3,5 GHz dans les principales villes d'Italie en vertu d'un accord de leasing passé avec une filiale de Tiscali. L'opération annoncée ce lundi permettra à Fastweb de reprendre 100% de ces fréquences ainsi que l'activité Fixed-Wireless-Access (FWA) de Tiscali Italia S.p.A., une filiale de Tiscali.rp(AWP / 30.07.2018 21h34)