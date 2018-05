Swisscom aux abonnés absents malgré un premier partiel probant

Zurich (awp) - L'action Swisscom n'avait pas les faveurs de la cote mercredi matin, malgré une performance trimestrielle en ligne avec ses objectifs et supérieure aux attentes du marché. Dans leurs commentaires, les analystes soulignent l'appréciation qu'a connue l'action au cours des dernières semaines et des résultats dopés par le report de certains investissements. L'absence de bonne surprise a incité nombre d'investisseurs à céder aux sirènes des bénéfices.A 10h35, la nominative Swisscom accusait un recul de 4,2% à 457,30 francs, lanterne rouge d'un SMI en léger recul (-0,09%) par rapport au cours de clôture de lundi. Près de 140'000 titres avaient changé de main, soit l'équivalent de la moyenne journalière.Le chiffre d'affaires après trois mois s'est avéré supérieur aux attentes les plus optimistes du consensus AWP. Selon les experts, cela est à mettre au crédit de la forte performance de la filiale italienne Fastweb. Sur son marché de référence, le premier opérateur helvétique a vu ses revenus s'éroder moins que ce que craignaient certains observateurs.Simon Coles, de la banque Barclays, estime que les chiffres publiés illustrent la capacité de résistance du groupe dans un contexte de concurrence accrue. Selon lui, en plus de la solide prestation de Fastweb, les résultats ont profité du report de certains investissements, qui devraient être comptabilisés plus tard dans l'année.C'est également ainsi que Roman Aruzov, de la banque JPMorgan, explique l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) supérieur aux attentes.L'offensive de Salt sur le réseau fixe est jusqu'ici restée sans effets, souligne pour sa part Panagiotis Spiliopoulos, de la banque Vontobel. Selon l'analyste, l'approche de Swisscom consistant à défendre ses parts de marché est la bonne, même si elle se traduit par des coûts jugés considérables. La recommandation "hold" reste de mise, ainsi que l'objectif de cours à 520 francs.Plus enthousiaste, Andreas Müller, de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) salue une progression de l'Ebitda supérieure aux attentes, à la faveur notamment de la croissance de Fastweb, dont la progression en francs, dopée par le renforcement de l'euro, s'est établie à 19%. La recommandation de surpondération au marché est reconduite.Les courtiers rappellent pour leur part que l'action Swisscom a fortement progressé ces dernières semaines, en raison de la dissipation des craintes qui avaient suivi les offres agressives du rival Salt dans le réseau fixe. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant de voir nombre d'investisseurs opter pour empocher leurs bénéfices.buc/rp(AWP / 02.05.2018 10h43)