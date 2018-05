Swisscom: bénéfice en legère hausse au 1T malgré les pressions sur les prix

SWISSCOM

Zurich - Swisscom, l'opérateur historique de télécoms en Suisse, a publié mercredi des chiffres conformes aux attentes pour le premier trimestre, en légère hausse malgré les pressions sur les prix, et a confirmé ses objectifs pour l'année en cours.Sur les trois premiers mois de l'exercice, son bénéfice net s'est inscrit en hausse de 1,6% à 373 millions de francs suisses (312 millions d'euros) tandis que son chiffre d'affaires s'est étoffé de 1,9% à 2,8 milliards de francs suisses, a-t-il indiqué dans un communiqué.Ces chiffres s'inscrivent dans la lignée des prévisions des analystes interrogés par l'agence suisse AWP.Sur son marché domestique, les recettes sur son coeur d'activité se sont repliées de 1,8% à 2,2 milliards de francs suisses face à la lente érosion de la téléphonie fixe et aux pressions sur les prix, a détaillé le groupe, qui a continué à compenser ce déclin en mettant l'accent sur ses offres combinées tout en veillant à la gestion stricte de ses coûts.Ses offres combinées, associant téléphonie et télévision, ont enregistré une hausse de la demande de 11% durant le trimestre, a quantifié Swisscom, pointant qu'il compte renforcer son offre télévisuelle en amont de la saison de football.Sa filiale italienne Fastweb a pour sa part vu son chiffre d'affaires grimper de 9% à 492 millions d'euros, grâce à un essor du nombre de clients dans le haut débit et auprès de la clientèle d'entreprises."Nous avons réalisé un solide résultat au premier trimestre", a déclaré Urs Schaeppi, directeur général de Swisscom, cité dans le communiqué.Swisscom a laissé ses prévisions inchangées pour l'ensemble de l'exercice, visant notamment un chiffre d'affaires de 11,6 milliards de francs suisses.noo/esp(©AFP / 02 mai 2018 07h12)