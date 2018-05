Swisscom: bénéfice en legère hausse au 1T malgré les pressions sur les prix

SWISSCOM

Zurich - Swisscom, l'opérateur historique de télécoms en Suisse, a publié mercredi des chiffres conformes aux attentes pour le premier trimestre, en légère hausse malgré les pressions sur les prix, et a confirmé ses objectifs pour l'année en cours.Sur les trois premiers mois de l'exercice, son bénéfice net s'est inscrit en hausse de 1,6% à 373 millions de francs suisses (312 millions d'euros) tandis que son chiffre d'affaires s'est étoffé de 1,9% à 2,8 milliards de francs suisses, a-t-il indiqué dans un communiqué.Ces chiffres s'inscrivent dans la lignée des prévisions des analystes interrogés par l'agence suisse AWP.Sur son marché domestique, les recettes sur son coeur d'activité se sont repliées de 1,8% à 2,2 milliards de francs suisses face à la lente érosion de la téléphonie fixe et aux pressions sur les prix, a détaillé le groupe, qui a continué à compenser ce déclin en mettant l'accent sur ses offres combinées tout en veillant à la gestion stricte de ses coûts.Ses offres combinées, associant téléphonie et télévision, ont enregistré une hausse de la demande de 11% durant le trimestre, a quantifié Swisscom, pointant qu'il compte renforcer son offre télévisuelle en amont de la saison de football.Sa filiale italienne Fastweb a pour sa part vu son chiffre d'affaires grimper de 9% à 492 millions d'euros, grâce à un essor du nombre de clients dans le haut débit et auprès de la clientèle d'entreprises."Nous avons réalisé un solide résultat au premier trimestre", a déclaré Urs Schaeppi, directeur général de Swisscom, cité dans le communiqué.Le groupe a laissé ses prévisions inchangées pour l'ensemble de l'exercice, visant notamment un chiffre d'affaires de 11,6 milliards de francs suisses.A 09H26 GMT, l'action perdait 3,82% à 458,80 francs suisses, à contre-tendance du SMI, l'indice des valeurs phares de la place suisse, en hausse de 0,09%.En l'absence de bonnes surprises, cette salve de chiffres conformes a déclenché une nouvelle vague de prises de bénéfices. L'action avait gagné plus de 13% l'an passé, mais a cédé du terrain depuis le début de l'année, le repli s'accélérant fin mars lorsque son concurrent, l'opérateur de téléphonie mobile Salt, a à son tour dévoilé une offre combinée à moindre coût.Swisscom a longtemps fait partie des valeurs favorites des investisseurs dans le secteur des télécoms en Europe en raison de sa forte assise sur son marché domestique qui lui permettait de mieux résister aux pressions sur les prix que la plupart des autres opérateurs historiques.Mais l'entrée en lice sur le marché suisse de Xavier Niel, le fondateur d'Iliad (Free), qui a racheté en 2015 un opérateur local de téléphonie mobile, renommé Salt après son acquisition, a eu pour effet de faire baisser les tarifs sans pour autant lancer une guerre ouverte sur les prix.En mars, Salt, qui était jusqu'alors actif uniquement sur la téléphonie mobile a lancé une nouvelle offre combinée, incluant cette fois la téléphonie fixe.Jusqu'à présent, il n'y a "pas d'impact de l'offensive de Salt avec son nouveau produit fixe", a réagi Panagiotis Spiliopoulos, analyste chez Vontobel, dans un commentaire boursier.Swisscom a l'intention de "se battre pour maintenir sa part de marché", a souligné l'analyste, estimant qu'il s'agit de "la bonne approche", tout en pointant que cette décision pourrait être coûteuse pour l'opérateur historique.noo/gca/esp(©AFP / 02 mai 2018 09h50)