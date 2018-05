Swisscom boucle le 1er trimestre en ligne avec les attentes

Zurich (awp) - Swisscom a vu ses recettes progresser au premier trimestre conformément à ses objectifs et plus qu'anticipé par le marché, malgré un léger recul observé en Suisse. Toutefois, la pression sur les prix et la saturation des marchés contraignent le géant bleu à abaisser encore sa base de coûts, ce d'autant plus que les investissements dans l'infrastructure restent élevés.Le chiffre d'affaires net réalisé entre janvier et mars est ressorti en hausse de 1,9% sur un an, à 2,89 milliards de francs. A taux de change constants, les recettes sont restées quasiment stables (+0,2%), précise le premier opérateur helvétique mercredi dans un communiqué.Le résultat d'exploitation avant amortissements (Ebitda) accuse un recul de 1,4% à 1,06 milliards de francs. Une "planification minutieuse, des gains d'efficacité et une gestion active des coûts" ont toutefois permis au groupe d'améliorer son bénéfice net de 1,6% à 379 millions.Au cours de la période sous revue, 77 postes à plein temps ont été supprimés, sur les 700 visés par le groupe sur l'ensemble de l'exercice. Swisscom estime sur ce total, près de la moitié pourra être absorbée par "des fluctuations naturelles et la gestion des postes vacants".La copie rendue par l'opérateur historique dépasse les projections les plus optimistes au niveau du chiffre d'affaires, alors que la performance opérationnelle et le bénéfice net s'inscrivent légèrement au-dessus des 1,06 milliards et 373 millions attendus en moyenne par les analystes du consensus AWP.Pour la suite de l'exercice, la direction de Swisscom a réitéré les objectifs déjà formulés, à savoir des recettes de l'ordre de 11,6 milliards de francs et un Ebitda d'environ 4,2 milliards. Elle a également réaffirmé son engagement à verser un dividende inchangé de 22 francs par action au titre de 2018 pour autant que les objectifs soient atteints.buc/ol(AWP / 02.05.2018 08h17)