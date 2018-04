Swisscom cède ses 50% dans Siroop à Coop

Zurich (awp) - Swisscom annonce jeudi la cession à Coop pour un montant non dévoilé de sa participation dans leur plateforme de commerce en ligne jusqu'ici conjointe Siroop. Le géant bleu indique dans un communiqué que le distributeur prévoit d'intégrer celle-ci au sein Microspot, afin d'en tirer des synergies.Siroop avait été lancé au printemps 2016. Swisscom demeurera un partenaire technique et de distribution de la Coop, qui devrait pour sa part fournir de plus amples détails quant à ses intentions dans les mois à venir.jh/buc(AWP / 12.04.2018 16h40)