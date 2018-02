Swisscom compte économiser davantage d'ici 2020 et supprime 700 postes

(synthèse actualisée avec cours de clôture)Zurich (awp) - Swisscom a vu sa rentabilité s'effriter en 2017, mais le groupe proposera tout de même un dividende inchangé à 22 CHF par action. L'opérateur, qui a admis avoir subi une importante fuite de données, a revu à la hausse son programme d'économies ainsi que le nombre de postes qu'il compte supprimer cette année, invoquant mercredi une pression accrue sur son activité.Le groupe vise désormais une diminution des coûts de 100 mio CHF par an entre 2018 et 2020, contre 60 mio auparavant.Swisscom veut ramener ses effectifs à 17'000 emplois d'ici la fin de l'exercice, contre 17'688 postes fin 2017. Parmi les quelque 700 postes à supprimer, une centaine concerne les coupes déjà annoncées auprès de la société de perception de la redevance Billag, appelée à disparaître.Ces suppressions se feront "autant que possible" par le biais des fluctuations naturelles ou des départs à la retraite. D'autres solutions devront également être trouvées. L'ex-régie fédérale a parallèlement annoncé la création de postes dans les secteurs de croissance, comme l'informatique en nuage (cloud) ou la cybersécurité.L'année dernière, Swisscom avait déjà supprimé 684 postes, dépassant ainsi son propre objectif initial de 500 emplois.DONNÉES DE CLIENTS VOLÉESSwisscom a par ailleurs admis que les données d'environ 800'000 clients avaient été volées l'automne dernier. Des informations considérées comme "pas particulièrement sensibles" par l'opérateur, qui a toutefois décidé de renforcer ses mesures de sécurité."A l'automne 2017, des inconnus ont subtilisé les droits d'accès d'un partenaire de distribution afin d'accéder de façon abusive au nom, à l'adresse, au numéro de téléphone et à la date de naissance de clients", a reconnu Swisscom.Le géant bleu a précisé que son système n'avait pas été piraté dans cette affaire et qu'aucune donnée sensible (mots de passe, informations bancaires) n'avait été subtilisée. "Pour ce type d'informations, des mécanismes de protection très stricts sont en place depuis longtemps", a-t-il assuré.RÉSULTATS PEU OU PROU CONFORMESAu niveau des résultats financiers, le bénéfice net de Swisscom a reculé de 2,2% à 1,57 mrd CHF et le bénéfice opérationnel (Ebit) a cédé 0,8% à 2,13 mrd. Le chiffre d'affaires a tout juste grappillé 0,2% à 11,66 mrd. Les recettes en Suisse, principal marché de Swisscom, ont diminué de 2,1% à 9,06 mrd, essentiellement sous l'effet du repli du chiffre d'affaires de la téléphonie fixe et de la diminution des revenus des services d'itinérance.Quant à la filiale italienne Fastweb, elle compte une hausse des clients de 58% pour la communication mobile à 1,1 mio. Dans le haut débit, la clientèle s'est également étoffée de 4,1% à 2,45 mio. Le chiffre d'affaires a augmenté de 8,3% à 1,94 mio EUR."Malgré une vive concurrence, nous sommes parvenus à nous affirmer sur le marché et avons atteint les objectifs fixés. Nos clients ont été séduits par les offres combinées inOne, aucun autre produit n'a rencontré un tel succès jusqu'ici", a déclaré le directeur général (CEO) Urs Schaeppi. Mais pour la suite, Swisscom s'attend à un durcissement de la concurrence.Les investissements sont restés plus ou mois stables en 2017 à 2,38 mrd. Sur ce montant, 1,68 mrd ou 71% ont été investis en Suisse conformément aux prévisions. Swisscom compte stabiliser ses investissements en Suisse ces prochaines années.Pour 2018, le géant bleu prévoit un dividende stable à 22 CHF et des investissements inférieurs à 2,4 mrd CHF. Le chiffre d'affaires et l'Ebitda devraient rester stables à respectivement 11,6 mrd et 4,2 mrd.Les résultats sont mitigés. Les recettes sont supérieures aux attentes des analystes consultés par AWP tandis que les bénéfices sont légèrement inférieurs au consensus.Les analystes de Vontobel ont pointé du doigt le manque de dynamisme du 4e trimestre, imputable au segment Retail en particulier. Les forfaits télévision et internet ainsi que l'innovation continueront à soutenir la croissance, mais ces éléments ne pourront qu'amortir partiellement les impacts négatifs de la restructuration du secteur et la faiblesse des prix.Malgré le repli de la rentabilité, les investisseurs ont applaudi ces annonces. A la Bourse suisse, le titre a terminé en nette progression de 3,1% à 15,20 CHF, surperformant l'indice vedette SMI (+1,6%).lk/jh/al/rp(AWP / 07.02.2018 17h45)