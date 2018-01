Swisscom et les partenaires sociaux s'accordent sur une nouvelle CCT

Zurich (awp) - Swisscom a annoncé vendredi avoir trouvé un accord avec le syndicat Syndicom et l'association du personnel Transfair sur une nouvelle convention collective de travail (CCT) pour les collaborateurs de l'entreprise, qui entrera en vigueur le 1er juillet prochain.Dans son communiqué, le géant bleu a mis l'accent sur la nécessité de perfectionner la CCT en vue de l'évolution future du marché du travail et de l'adapter à la situation actuelle.La nouvelle convention promeut notamment la vie de famille des collaborateurs de Swisscom. Le congé maternité a été prolongé à 18 semaines, contre 17 jusqu'ici. Le congé paternité passe quant à lui de deux à trois semaines, et les pères auront droit à un mois de congé non payé pendant la première année de vie de leur nouveau-né.Le droit aux vacances est progressivement augmenté à partir de 35 ans et la non-joignabilité pendant le temps libre est désormais aussi ancrée dans la CCT. Le guide qui régit la gestion des formes de travail mobiles comme le bureau à domicile (home office) ou le travail en déplacement a également été remanié.Afin de préserver et renforcer l'employabilité des salariés, l'opérateur historique prévoit par ailleurs que ces derniers puissent profiter de cinq jours de formation continue par an.buc/lk(AWP / 12.01.2018 14h08)