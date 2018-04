Swisscom ne prévoit pas de baisser les prix pour contrer l'offensive de Salt

Zurich (awp) - Swisscom ne va pas revoir à la baisse ses tarifs pour contrer l'entrée du concurrent Salt sur le segment du réseau fixe et télévisé, a indiqué jeudi à AWP Dirk Wierzbitzki, responsable des produits pour le géant bleu. "Nous ne prévoyons pas de baisse des prix", a-t-il indiqué.L'opérateur historique ne ressent pas pour l'heure d'impact de la nouvelle offre de Salt. "Nous ne voyons pas de clients qui nous quittent ou de clients qui ne viendraient pas chez nous", a souligné M. Wierzbitzki en marge d'une conférence de presse, ajoutant que Salt pratique depuis des années des prix très concurrentiels dans le mobile.Salt, jusqu'à présent cantonné à la téléphonie mobile, a annoncé le 20 mars son entrée dans le segment disputé du réseau fixe. L'offre combinée (TV, internet, téléphonie fixe) de la société vaudoise sera disponible dans une trentaine de villes suisses et une extension de l'offre est prévue "dans les mois et années à venir".Le numéro trois helvétique revendique dans sa nouvelle offre une technologie à large bande ultrarapide de 10 Gbit/s, un boîtier télévisé Apple, plus de 300 chaînes de télévision, la vidéo à la demande avec Sky Sport et Sky Show et des services de téléphonie illimités. Avec son nouveau routeur, Salt promet une vitesse de 2,2 Gbit par seconde sur le réseau sans fil (Wifi).jb/al/lk(AWP / 05.04.2018 13h27)