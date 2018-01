Swisscom: panne levée pour les clients commerciaux

(actualisé avec fin de la panne)Berne (awp/ats) - La panne chez Swisscom a été levée. Déclarée lundi matin pour une raison toujours inconnue, elle a privé de téléphone des milliers d'entreprises clientes de l'opérateur de télécommunications semi-public.Les clients commerciaux affectés étaient à nouveau en mesure de téléphoner mardi après-midi, a confirmé à l'ats Armin Schädeli, porte-parole du géant bleu. La cause exacte du dysfonctionnement n'est pas encore déterminée."Les appels entrants et sortants des clients commerciaux avec les services Smart Business Connect ou Managed Business Communication ont été affectés", a expliqué plus tôt Swisscom sur son site internet, précisant toutefois que la situation s'était "légèrement détendue" depuis lundi après-midi."Tant que nous ne connaissons pas la cause exacte des perturbations, nous ne pouvons pas lever l'alerte", a ajouté le géant bleu, qui avait déjà été confronté à une telle panne la semaine dernière.ats/rp(AWP / 16.01.2018 17h28)