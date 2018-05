Swisscom: recettes trimestrielles conformes aux attentes, serein face à Salt

(synthèse avec nouveaux commentaires CEO, CFO, analystes et cours de Bourse)Zurich (awp) - Swisscom a vu ses recettes progresser au premier trimestre conformément à ses objectifs et plus qu'anticipé par le marché. Le léger recul observé en Suisse a été plus que compensé par la performance de la filiale italienne Fastweb. La pression sur les prix reste élevée du fait du durcissement de la concurrence, mais la direction se montre sereine face à l'offensive de Salt et confirme ses objectifs annuels.Le chiffre d'affaires net est ressorti en hausse de 1,9% sur un an, à 2,89 milliards de francs. A taux de change constants, les recettes sont restées quasiment stables (+0,2%), précise le premier opérateur helvétique mercredi dans un communiqué.Les activités de base se sont contractées de 1,8% à 2,21 milliards de francs, malgré la poursuite de la croissance des raccordements TV et haut débit. La demande pour les offres combinées inOne a progressé de 11,0%, alors que les raccordements à haut débit ont augmenté de 1,9% à quelque 2 millions, portés par Swisscom TV.Dans la téléphonie mobile, le nombre de raccordements a crû de 0,5% pour s'établir à 6,6 millions. Dans un marché saturé, le groupe se félicite d'être parvenu à défendre ses parts de marché. Le volume de données sur le réseau mobile a bondi de près de deux tiers sur un an.Le résultat d'exploitation avant amortissements (Ebitda) accuse un recul de 1,4% à 1,06 milliards de francs. Une "planification minutieuse, des gains d'efficacité et une gestion active des coûts" ont toutefois permis au groupe d'améliorer son bénéfice net de 1,6% à 379 millions.MARCHÉ SATURÉ, COÛTS RABOTÉSLa pression sur les prix et la saturation des marchés contraignent le géant bleu à abaisser encore sa base de coûts, ce d'autant plus que les investissements dans l'infrastructure restent élevés.Au cours de la période sous revue, 77 postes à plein temps ont été supprimés, sur les 700 visés par le groupe sur l'ensemble de l'exercice. Swisscom estime que sur ce total, près de la moitié pourra être absorbée par "des fluctuations naturelles et la gestion des postes vacants".Le rabotage des coûts s'est traduit par un effet positif de 23 millions de francs sur l'Ebitda trimestriel, a indiqué en téléconférence le directeur financier (CFO) Mario Rossi. Pour l'ensemble de l'année, le géant bleu vise des économies à hauteur de 100 millions.Fastweb a vu son chiffre d'affaires croître de 9% à périmètre constant à 492 millions d'euros, et l'Ebitda de 5% à 144 millions, grâce notamment au bond de plus de moitié du nombre de clients dans la téléphonie mobile, qui a franchi la barre des 1,2 million, alors que dans le haut débit, il frôle les 2,5 millions (+3%). Exprimé en francs, l'Ebitda de la filiale italienne a bondi de 19%.Evoquant un "solide résultat au premier trimestre", la direction de Swisscom estime que le contexte reste "difficile", en raison de la baisse des prix induite par la concurrence. Aux dires du CFO, les effets négatifs se sont finalement avérés bien moins importants que craint, que ce soit au niveau de l'érosion du chiffre d'affaires dans le réseau fixe, des remises dans les offres combinées ou de l'itinérance.La copie rendue par l'opérateur historique dépasse les projections les plus optimistes au niveau du chiffre d'affaires, alors que la performance opérationnelle et le bénéfice net s'inscrivent légèrement au-dessus des valeurs pronostiquées par les analystes du consensus AWP.Pour la suite de l'exercice, la direction de Swisscom a réitéré les objectifs déjà formulés, à savoir des recettes de l'ordre de 11,6 milliards de francs et un Ebitda d'environ 4,2 milliards. Elle a également réaffirmé son engagement à verser un dividende inchangé de 22 francs par action au titre de 2018 pour autant que les objectifs soient atteints.SEREIN FACE À LA CONCURRENCELe directeur général (CEO) du géant bleu Urs Schaeppi se veut serein face à l'offensive de l'opérateur Salt sur le réseau fixe. "A ce jour, nous n'avons senti aucun effet", a-t-il assuré. Selon lui, l'entreprise est bien équipée pour affronter la concurrence, notamment grâce à ses marques annexes (Wingo, M-Budget).Dans leurs commentaires, les analystes soulignent l'appréciation qu'a connue l'action au cours des dernières semaines et des résultats dopés par le report de certains investissements, qui devraient être comptabilisés plus tard dans l'année.Selon la banque Vontobel, l'approche de Swisscom consistant à défendre ses parts de marché est la bonne, même si elle se traduit par des coûts jugés considérables.L'absence de bonne surprise a incité nombre d'investisseurs à céder aux sirènes des bénéfices. A 14h10, la nominative Swisscom accusait un recul de 3,9% à 458,40 francs dans des volumes importants, après être descendue à 456 francs, lanterne rouge d'un SMI hésitant (-0,06%).buc/ol/fr(AWP / 02.05.2018 14h44)