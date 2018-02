Swisscom relève ses objectifs de réduction de coûts, 700 postes supprimés

Swisscom, l'opérateur historique de télécoms en Suisse, a relevé ses objectifs de réduction des coûts, a-t-il annoncé mercredi lors de la publication de ses résultats annuels, pour faire face à une pression concurrentielle accrue.Le groupe, qui avait déjà annoncé des mesures de compression des dépenses et des effectifs en 2016, entend désormais réduire sa base de coûts annuels de 100 millions de francs suisses entre 2018 et 2020, contre 60 millions visés initialement.Quelque 700 postes seront supprimés en 2018, a-t-il précisé dans un communiqué, expliquant cette décision par la nécessité de faire face à la pression "toujours plus vive" de concurrents mondiaux, basés sur Internet, qui opèrent avec des structures de coûts très compétitives."En 2018, la pression sur le marché se renforcera. Le léger recul de notre activité de base en Suisse nous pousse à économiser des coûts", a déclaré Urs Schaeppi, son directeur général, cité dans le communiqué.Sur l'exercice 2017, son bénéfice net s'est contracté de 2,2% à 1,6 milliard de francs suisses (1,3 milliard d'euros) tandis que son chiffre d'affaires s'est inscrit en hausse de 0,2% à 11,6 milliards.Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur un bénéfice de 1,5 milliard de francs suisses pour 11,6 milliards de revenus.Swisscom a déjà supprimé 684 postes à temps plein en 2017, ramenant ses effectifs à 20.506 personnes, dont 17.688 à temps plein, les départs naturels de mesures reconversion ayant permis de limiter les suppressions d'emploi à 100 postes dans le cadre du plan social en place.Sans échapper à l'érosion de la téléphonie fixe, Swisscom a longtemps a longtemps été mieux protégé contre la concurrence que la plupart des grands opérateurs historiques européens, confrontés eux à de féroces guerre des prix.Mais la pression s'est nettement accrue depuis que Xavier Niel, le fondateur d'Iliad (Free), a racheté en 2015 un opérateur local, renommé Salt après son acquisition.Pour 2018, Swisscom mise cependant sur une stabilité de ses ventes, à 11,6 milliards e prévoit de maintenir son dividende, comme en 2017 et les années précédentes, à 22 francs suisses par action.(©AFP / 07 février 2018 09h06)