Swissport a traité plus de 250 mio de passagers en 2017, revenus en hausse

Zurich (awp) - Le groupe Swissport a traité pour le compte de ses compagnies aériennes clientes quelque 250 mio de passagers en 2017, soit 8,7% de plus que l'année précédente. Dans un communiqué diffusé mardi, l'entreprise, filiale comme Gategroup du conglomérat chinois HNA, a vu ses recettes croître de 6,4% pour atteindre 3,1 mrd CHF, conformément aux objectifs qu'elle s'était fixés.Le chiffre d'affaires généré par les services au sol a crû de 5,7% à 2,5 mrd CHF et celui lié au transport de marchandises de 9,2% à 0,6 mrd. "Nous avons atteint nos objectifs en termes de recettes et de rentabilité et nous avons progressé au niveau organique grâce à la conclusion de nouveaux contrats clients et à l'entrée sur de nouveaux marchés", s'est félicité le PDG Eric Born, cité dans le communiqué.Récemment, le prestataire de services aéroportuaires zurichois a pris pied en Arabie saoudite et dans le sultanat d'Oman. "Avec l'acquisition d'Aerocare ce mois, nous avons également posé les jalons de notre croissance future dans la région Asie-Pacifique", a poursuivi le patron de Swissport.En janvier, l'ancienne division de la défunte compagnie nationale Swissair avait confirmé son intention de faire son entrée à la Bourse SIX Swiss Exchange dans le courant de l'année, vraisemblablement dans le courant du 2e trimestre. Le groupe avait également indiqué que son propriétaire actuel devrait conserver une participation à long terme dans l'entreprise.Pas plus tard qu'hier, le spécialiste du service à bord Gategroup, une autre ex-entité de Swissair détenue par HNA, a renoncé à son projet de retour en Bourse, prévu ce mardi, en raison d'une valorisation jugée insuffisante au vu des conditions de marché actuelles.buc/fr(AWP / 27.03.2018 12h45)