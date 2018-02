Swissport signe un partenariat avec Ryanair à Berlin

Zurich (awp) - La société d'assistance aéroportuaire Swissport fournira à partir du 1 avril ses services à la compagnie aérienne Ryanair à l'aéroport de Berlin Schönefeld. La filiale du groupe chinois HNA compte ainsi engager 150 nouveaux collaborateurs et investir quelque 3 mio EUR dans des véhicules aéroportuaires, annonce-t-elle mercredi.Les détails financiers du contrat n'ont cependant pas été divulgués. Swissport sera notamment en charge de la billetterie, du check-in, du transport des passagers et des bagages, relève le communiqué.Ryanair compte 10 avions à Berlin Schönefeld et réalise annuellement environ 16'000 vols à partir de cet aéroport.Swissport dispose d'une licence pour cet aéroport depuis 2015 mais le potentiel de croissance du marché allemand est pour le moment limité en raison du report de l'ouverture de l'aéroport de Berlin Brandebourg, fait remarquer Swissport.lk/jh(AWP / 07.02.2018 12h07)