Swissquote émet un certificat multi-cryptomonnaies coté en Bourse

Zurich (awp) - Le courtier en ligne Swissquote a lancé jeudi son premier certificat multi-cryptomonnaies à gestion active. Baptisé "Multi-Crypto Active Index", il permet aux investisseurs "d'accéder à un portefeuille diversifié de quatre cryptomonnaies via un produit financier traditionnel coté à la Bourse suisse", indique le prestataire financier glandois dans un communiqué.Le portefeuille en question est composé des quatre monnaies virtuelles: le Bitcoin, le Bitcoin Cash, l'Ethereum, et le Litecoin. Selon Swissquote, il présente l'avantage de limiter l'exposition au risque de pertes par rapport à la détention d'une seule cryptomonnaie."Cette nouvelle étape dans notre stratégie permet d'ouvrir le marché des cryptomonnaies aux investisseurs classiques en créant des opportunités d'investissement qui réduisent la volatilité tout en offrant un accès transparent et en un clic grâce à la cotation sur SIX Exchange", a souligné Peter Rosenstreich, en charge de la stratégie des marchés chez Swissquote, cité dans le communiqué.Un algorithme quantitatif contrôle la volatilité et limite le risque de perte, tout en optimisant le rendement, assure Swissquote. La pondération minimum de chaque cryptomonnaie dans le portefeuille est de 10%, ce qui signifie que le poids maximum pour une seule cryptomonnaie ne peut dépasser 70%.Le groupe a considérablement étendu son offre dans les cryptodevises au cours des neuf derniers mois. Après avoir été la première banque en ligne européenne à proposer l'investissement dans le Bitcoin sur sa plateforme de négoce en juillet dernier, elle a lancé en novembre le premier certificat à gestion active pour le Bitcoin et a étendu en décembre son offre à quatre cryptomonnaies supplémentaires.buc/fr(AWP / 15.03.2018 13h40)