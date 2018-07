Swissquote enregistre de solides résultats au 1er semestre

Zurich (awp) - Le courtier en ligne Swissquote a enregistré au premier semestre des résultats globalement en hausse. Le groupe vaudois a également profité d'importants afflux d'argent nouveau et a continué à consolider son activité dans les cryptodevises. La direction a relevé ses objectifs pour l'ensemble de l'année.Le chiffre d'affaires net a progressé de 26,6% à 112,8 millions de francs, alors que les charges ont enflé de 21,2% à 82 millions en raison d'investissements dans la technologie, le marketing et le personnel, a précisé Swissquote mardi dans un communiqué. Le nombre de salariés a ainsi augmenté de 11,1% au niveau mondial.Les recettes ont été impactées par un élément exceptionnel de 1 million de francs et à hauteur de 4,2 millions par les taux d'intérêt négatifs. En matières d'entrées d'argent, le négoce des cryptomonnaies a rapporté 8 millions sur la première partie de l'année.En juillet 2017, Swissquote avait lancée - en tant que première banque en ligne européenne - le négoce du bitcoin en collaboration avec le luxembourgeois Bitstamp. L'établissement avait récemment affirmé avoir rencontré un "écho retentissant" avec cette offre, complétée par d'autres devises électroniques (Bitcoin Cash, Ether, Litecoin et Ripple).Au niveau de la rentabilité, le résultat opérationnel a augmenté de 43,6% à 30,8 millions de francs et le bénéfice net a bondi de 43,9% à 25,7 millions entre janvier et juin.La banque en ligne a allègrement dépassé l'ensemble des prévisions des analystes consultés par AWP.Swissquote a également bénéficié de la confiance de ses clients, qui lui ont octroyé des afflux nets de nouveaux capitaux de 2,4 milliards de francs, en forte hausse de 60% sur un an. Les avoirs de la clientèle s'élèvent au total à 25,5 milliards (+20,6%).Début mars, Swissquote avait indiqué attendre en 2018 une augmentation du produit d'exploitation et du bénéfice d'environ 10%. Ces projections ont été revues en hausse, la direction misant désormais sur une croissance "de 10 à 15%" des recettes et des bénéfices.al/(AWP / 31.07.2018 07h50)