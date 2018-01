Swissquote revoit ses prévisions à la hausse, l'action s'envole

(actualisé avec cours de clôture)Zurich (awp) - Le groupe Swissquote devrait boucler l'exercice 2017 sur un produit total de 186 mio CHF, soit 8 mio au-dessus des prévisions formulées précédemment. Selon des chiffres provisoires, le bénéfice avant impôts devrait quasiment doubler, à 45 mio CHF, indique le courtier en ligne glandois vendredi dans un communiqué. Séduits, les investisseurs se sont avidement jetés sur le titre.La performance anticipée est à mettre au crédit de "l'amélioration significative" des activités traditionnelles du groupe (courtage, eForex), ainsi que de son entrée sur le marché du courtage en cryptodevises en juillet, qui s'est traduite par une flambée d'ouvertures de nouveaux comptes.Selon Swissquote, "plusieurs milliers de demandes d'ouverture de compte sont actuellement soumises chaque semaine". Du fait des vérifications d'usage, l'ouverture des comptes est retardée.En décembre dernier, le prestataire de services financiers avait ajouté quatre nouvelles devises virtuelles à son portefeuille, en plus du bitcoin, disponible depuis juillet. Il s'agit de l'ether, du litecoin, du bitcoin Cash et du ripple. Ce dernier a défrayé la chronique avec une envolée de plus de 36'000% au cours de l'année écoulée.BULLE SPÉCULATIVEFace à la flambée des cours des cryptomonnaies, banquiers, économistes et politiques ont récemment plaidé pour une plus grande prudence par rapport à un actif considéré comme hautement spéculatif. Des responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE) ont également exprimé leurs craintes à ce sujet.Jeudi, le gouvernement sud-coréen a déclenché une tempête sur le marché des devises virtuelles en laissant entendre qu'il se préparait à interdire les plateformes d'échange de monnaies cryptographiques, avant de faire machine arrière.Dans un entretien à AWP fin novembre, Peter Rosenstreich, vice-directeur en charge de la stratégie de marché avait affirmé que Swissquote entendait se profiler comme une plateforme de référence pour le négoce de monnaies virtuelles.La publication des résultats détaillés est prévue pour le 2 mars prochain. Les chiffres provisoires publiés par Swissquote ont suscité l'enthousiasme des investisseurs, qui se sont rués sur le titre.Sur la journée, la nominative Swissquote s'est adjugé 5,5% à 44,95 CHF, dans un SPI en hausse de 0,44%.buc/fr/ol(AWP / 12.01.2018 17h42)