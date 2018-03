Swissquote signe une solide année 2017, engouement pour les cryptodevises

(ajoute détails financiers, négoce cryptomonnaies)Zurich (awp) - Le courtier en ligne Swissquote a vu ses résultats s'envoler l'année dernière, profitant d'une forte progression dans toutes ses lignes de métier, et notamment dans le négoce des cryptomonnaies, a annoncé vendredi le groupe vaudois. Les actionnaires profiteront de la bonne santé de la société grâce à un relèvement du dividende.Le produit d'exploitation total a bondi de 25% à 187,8 mio CHF, bénéficiant en 2017 d'une croissance particulièrement solide du produit des intérêts (+27,8%), de l'eForex (+26,2%) et du négoce (+32,7%), a détaillé Swissquote dans un communiqué.Dans l'activité de commissions, principale source de revenus, les recettes ont progressé de 22,5% à 85,2 mio CHF, grâce à une forte hausse du nombre de transactions de 310'000 à 2,6 mio. Cette croissance a été stimulée par l'activité de conseil automatisé dans la banque privée, du négoce de produits dérivés et de cryptomonnaies.Les taux d'intérêt négatifs ont cependant pesé à hauteur de 7,5 mio sur le chiffre d'affaires.Bien que les charges ont pris l'ascenseur de 11,8% à 142 mio CHF - en raison d'investissements et de l'embauche de personnel -, le résultat avant impôts a presque doublé (+97,3%) à 45,8 mio. Le bénéfice net est quant à lui ressorti en hausse de 88,8% à 39,2 mio, dépassant les prévisions des analystes interrogés par AWP.Les actionnaires recevront un dividende de 0,90 CHF par action, 30 centimes de plus qu'au titre de 2016, mais dans la fourchette des prévisions du marché."ÉCHO RETENTISSANT" POUR LE BITCOINCes solides résultats se sont également reflétés dans les avoirs de la clientèle, qui ont fortement progressé de 29,9% à 24,1 mrd CHF. L'afflux net d'argent nouveau a atteint 2,7 mrd, après 6,1 mrd en 2016. Le nombre total de comptes a progressé de 2,2% à 309'286.En juillet 2017, Swissquote avait lancée - en tant que première banque en ligne européenne - le négoce du bitcoin en collaboration avec le luxembourgeois Bitstamp. L'établissement affirme avoir rencontré un "écho retentissant" avec cette offre, désormais complétée par d'autres devises électroniques (Bitcoin Cash, Ether, Litecoin et Ripple)."Le fort engouement suscité par les cryptomonnaies, essentiellement au quatrième trimestre 2017 (...), a conduit à un flot massif d'ouvertures de comptes vers la fin de l'exercice", a précisé Swissquote. Sur l'ensemble de l'année, les recettes dégagées par cette activité ont atteint 5,6 mio CHF.L'effet de cet engouement sera nettement perceptible sur les résultats du premier semestre 2018, a précisé la société.Pour cette année, la direction de Swissquote table sur une croissance d'environ 10% des recettes et du résultat.al/lk(AWP / 02.03.2018 08h30)