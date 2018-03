Swissquote signe une solide année 2017, engouement pour les cryptodevises

(synthèse avec cours de clôture)Zurich (awp) - Le courtier en ligne Swissquote a vu ses résultats s'envoler l'année dernière, profitant d'une forte progression dans toutes ses lignes de métier, et notamment dans le négoce des cryptomonnaies. Les actionnaires profiteront de la bonne santé de la société grâce à un relèvement du dividende.L'exercice 2017 "a été une bonne année qui sanctionne plusieurs années d'investissements", a indiqué vendredi à AWP le directeur général (CEO) de Swissquote, Marc Bürki. "Nous avons beaucoup investi dans les ressources humaines et les systèmes et cela commence à porter ses fruits, avec un bénéfice en hausse et la surtout la marge qui se rétablit", a-t-il précisé."Nous commençons à attirer des clients institutionnels qui amènent de plus gros dépôts, des brokers, des banques et des clients plus fortunés. (...) Nous sommes passés d'un courtier en ligne à un banque de taille moyenne et une capitalisation extrêmement bonne. Cela attire un nouveau type de clientèle", s'est félicité le patron du groupe glandois.Au delà de l'activité classique de courtage de devises et titres financiers, Swissquote a pris pied dans le conseil automatisé ("Robo-Advisory"), la banque privée en ligne et plus récemment les cryptomonnaies.Ces innovations ont porté les résultats l'année dernière, le produit d'exploitation bondissant de 25% à 187,8 mio CHF, grâce à croissance particulièrement solide du produit des intérêts (+27,8%), de l'eForex (+26,2%) et du négoce (+32,7%). L'activité de commissions a dégagé des recettes en hausse de 22,5% à 85,2 mio, grâce à une forte hausse du nombre de transactions. Cette croissance a été stimulée par l'activité de conseil automatisé, de négoce de produits dérivés et de cryptomonnaies.Les taux d'intérêt négatifs ont cependant pesé à hauteur de 7,5 mio sur le chiffre d'affaires.Bien que les charges ont pris l'ascenseur de 11,8% à 142 mio CHF - en raison d'investissements dans la technologie et l'embauche de personnel -, le résultat avant impôts a presque doublé (+97,3%) à 45,8 mio. Le bénéfice net est quant à lui ressorti en hausse de 88,8% à 39,2 mio, dépassant les prévisions des analystes interrogés par AWP.Les actionnaires recevront un dividende de 0,90 CHF par action, 30 centimes de plus qu'au titre de 2016, mais dans la fourchette des prévisions du marché. Pour la suite, le groupe dit rester prudent concernant les reversements.AVALANCHE D'OUVERTURES DE COMPTESCes solides résultats se sont également reflétés dans les avoirs de la clientèle, qui ont fortement progressé de 29,9% à 24,1 mrd CHF. L'afflux net d'argent nouveau a atteint 2,7 mrd, après 6,1 mrd en 2016, année portée par l'accord avec Postfinance. "D'un point de vue purement organique, l'année 2017 a été encore meilleure", a estimé M. Bürki au sujet des entrées de liquidités.Le nombre total de comptes a quant à lui progressé de 2,2% à 309'286. L'avalanche d'ouverture de comptes liée aux cryptomonnaies ne sera cependant visible que cette année. "Nous avons eu des journées avec plus de 1000 demandes d'ouverture de comptes fin 2017 dont environ deux tiers ont été générés par l'engouement pour les cryptomonnaies", a précisé le CEO."Tous ces comptes ont été ouverts en janvier. On peut donc s'attendre au premier semestre à une croissance fulgurante du nombre de comptes", a-t-il ajouté.En juillet 2017, Swissquote avait lancée - en tant que première banque en ligne européenne - le négoce du bitcoin avec le luxembourgeois Bitstamp. L'établissement affirme avoir rencontré un "écho retentissant" avec cette offre, désormais complétée par d'autres devises électroniques (Bitcoin Cash, Ether, Litecoin et Ripple). Sur l'ensemble de l'année, les recettes dégagées par cette activité ont atteint 5,6 mio CHF.L'effet de cet engouement sera nettement perceptible sur les résultats du premier semestre 2018, a précisé la société. Cette dernière table cette année sur "un chiffre d'affaires probablement autour de 12 et 15 mio CHF" avec le négoce des cryptomonnaies. Dans l'ensemble, la direction s'attend à une croissance d'environ 10% des recettes et du résultat.Grâce à des fonds propres de près de 300 mio CHF, Swissquote est suffisamment capitalisée avec un ratio de fonds propres durs (Tiers 1) de 26,1%. L'établissement n'entend cependant pas obligatoirement réinvestir ces liquidités dans ces acquisitions, qui demeurent une option.Le groupe a enregistré des résultats tout à fait satisfaisants en 2017", a estimé la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Si les chiffres clés ont déjà été partiellement dévoilés en janvier, la croissance d'environ 10% des recettes et du résultat attendue en 2018 est une nouveauté.A la Bourse suisse, les investisseurs ont pris leurs bénéfices. Le titre a reculé jeudi de 1,9% à 47,05 CHF, à proximité d'un SPI en baisse de 1,97%.al/lk/fr(AWP / 02.03.2018 17h34)