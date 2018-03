Swissquote signe une solide progression en 2017

Zurich (awp) - Le courtier en ligne Swissquote a vu ses résultats s'envoler l'année dernière, profitant d'une forte progression dans toutes ses lignes de métier, notamment dans le négoce des cryptomonnaies, a annoncé vendredi le groupe vaudois. Les actionnaires profiteront de la bonne santé de la société grâce à un relèvement du dividende.Le produit d'exploitation a bondi de 25,0% à 187,8 mio CHF, bénéficiant en 2017 d'une croissance particulièrement solide du produit des intérêts (+27,8%), de l'eForex (+26,2%) et du négoce (+32,7%), a détaillé Swissquote dans un communiqué.Bien que les charges ont pris l'ascenseur de 11,8% à 142 mio CHF, le résultat avant impôts a presque doublé (+97,3%) à 45,8 mio. Le bénéfice net est quant à lui ressorti en hausse de 88,8% à 39,2 mio, dépassant les prévisions des analystes interrogés par AWP.Les actionnaires recevront un dividende de 0,90 CHF par action, 30 centimes de plus qu'au titre de 2016, mais dans la fourchette des prévisions du marché.Pour cette année, la direction de Swissquote table sur une croissance d'environ 10% des recettes et du résultat.al/lk(AWP / 02.03.2018 07h50)