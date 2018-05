Symantec tente de rassurer sur sa mystérieuse enquête interne

SYMANTEC

San Francisco - Le groupe de sécurité informatique Symantec a précisé lundi que la mystérieuse enquête interne, dont la révélation la semaine dernière avait fait plonger le titre, concernait des règles de comptabilité et a minimisé ses conséquences possibles.Ces précisions ont contribué à la remontée du titre lundi.Cette investigation concerne "les publications (boursières) de l'entreprise, notamment des commentaires sur ses résultats passés, sa présentation de certains chiffres financiers ajustés, dont certains qui pourraient affecter les programmes de primes et bonus des dirigeants", a écrit le groupe dans un communiqué, répétant avoir spontanément contacté la SEC, le gendarme boursier américain.Symantec, qui édite notamment des logiciels antivirus, a redit que "les perspectives financières de l'entreprise pourraient être modifiées par les résultats de cette enquête", dont l'entreprise "ne peut prédire l'issue".Mais "à l'heure qu'il est, l'entreprise ne prévoit pas d'impact significatif négatif sur ses publications passées de résultats", ajoute le groupe.Les responsables du groupes ont ajouté lors d'une conférence téléphonique lundi que tous les bonus destinés aux dirigeants étaient "suspendus" provisoirement le temps de l'enquête, de même que les rachats d'actions.Symantec, qui est par ailleurs en difficultés financières, avait froissé les analystes le semaine dernière en annonçant lors de sa traditionnelle conférence téléphonique de résultats avoir ouvert une enquête interne "en lien avec des inquiétudes soulevées par un ancien employé", mais en refusant d'en dire plus et de se soumettre à la traditionnelle séance de question-réponse avec les analystes financiers, suscitant l'ire de certains.Le lendemain, le titre avait plongé, perdant plus de 33% à Wall Street.Lundi, il a nettement repris des couleurs, finissant en hausse de 9,63% à 21,40 dollars. Après la publication du communiqué, diffusé après la clôture, l'action avançait encore, prenant près 2% vers 22H50 GMT dans les échanges électroniques.jc/faa(©AFP / 14 mai 2018 23h39)