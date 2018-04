Syngenta envisage l'émission d'emprunts en milliards pour refinancer ChemChina

Bâle (awp) - Le groupe agrochimique Syngenta prévoit d'émettre des emprunts à hauteur de plusieurs milliards afin de refinancer sa maison mère ChemChina. Dans une note diffusée jeudi, la multinationale bâloise indique avoir mandaté les banques BNP Paribas, Citi, Credit Suisse et HSBC pour l'organisation d'une série de rencontres d'investisseurs.Selon la situation du marché, celles-ci pourraient déboucher sur l'émission d'emprunts pour un volume pouvant atteindre 4,8 mrd USD, potentiellement liés à un financement bancaire. Les fonds levés sont destinés en premier lieu au refinancement de l'actionnaire de Syngenta, et le solde sera utilisé pour des "activités générales de l'entreprise", précise cette dernière.L'ex "blue chip" de la Bourse SIX Syngenta a été racheté l'été dernier par le chinois ChemChina pour 43 mrd USD.ra/rw/buc/jh(AWP / 05.04.2018 08h34)