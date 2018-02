Syngenta finalise le rachat de Nidera Seeds

Zurich (awp) - L'agrochimiste bâlois Syngenta a finalisé l'acquisition de Nidera Seeds auprès du chinois China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (Cofco), a annoncé mercredi la filiale de ChemChina. L'opération, dont les détails financiers n'ont pas été précisés, avait été annoncée en novembre 2017."Nidera dispose d'un important portefeuille de recherche et développement, ainsi que d'une forte présence dans la région" où la société est présente, a indiqué le directeur général (CEO) de Syngenta, Erik Fyrwald, cité dans un communiqué.Selon Johnny Chi, patron de Cofco, "Nidera Seeds dispose d'un important potentiel de croissance".Nidera Seeds est décrit comme étant un acteur important dans le marché des semences en Amérique du Sud, notamment au Brésil, en Argentine, en Uruguay et au Paraguay.al/lk(AWP / 07.02.2018 12h12)