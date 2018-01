Syngenta: les certificats décotés à Wall Street le 18 janvier

Zurich (awp) - Les certificats ADS ("American Depositary Shares") de Syngenta seront suspendus du négoce à la Bourse de New York ce lundi et décotés le 8 janvier, a annoncé la filiale bâloise de ChemChina dans un communiqué. Le groupe avait dévoilé fin 2017 son intention de se retirer de la cote pour ne plus devoir se plier aux obligations de publication.Syngenta avait précédemment indiqué qu'il comptait également retirer de la cote lundi ses actions à la Bourse suisse.al/buc(AWP / 08.01.2018 08h13)