Syngenta nomme un nouveau responsable juridique, départ de Christoph Mäder

Zurich (awp) - Syngenta a nommé Stephen Landsman au poste de responsable juridique (Group General Counsel) pour remplacer Christoph Mäder. Ce dernier, qui a travaillé pendant 26 ans pour l'agrochimiste, quittera l'entreprise fin juillet, a souligné mardi la société.M. Mäder souhaite se consacrer à des fonctions "non exécutives" et à de "nouveaux intérêts".Stephen Landsman, responsable des fusions et acquisitions au sein du groupe depuis début 2017, reprend le poste de directeur juridique et devient également membre de la direction.Syngenta a été rachetée à l'été 2017 par son concurrent ChemChina pour 43 milliards de dollars.(AWP / 17.04.2018 11h35)