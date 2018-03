Syngenta paie 1,5 mrd USD aux USA pour la vente d'OGM non approuvés en Chine

(ajoute réaction de Syngenta, détails)New York (awp/afp) - Syngenta a accepté de verser 1,51 milliard de dollars à des acteurs du monde agricole américains pour solder des poursuites liées à la vente par le groupe suisse de maïs OGM encore non autorisé en Chine, grand importateur de la céréale.Conclu en septembre, l'accord a été finalisé fin février et présenté lundi pour validation devant un tribunal du Kansas, a précisé dans un communiqué Seeger Weiss, l'un des cabinets en charge des négociations entre l'entreprise et les plaignants.Ces derniers reprochaient à l'agrochimiste d'avoir fourni aux agriculteurs américains des souches de maïs génétiquement modifié-- Agrisure Viptera puis Agrisure Duracade -- légales aux Etats-Unis mais que Pékin n'avait pas encore approuvées.Quand les autorités chinoises ont commencé à refuser des cargaisons de maïs produit aux Etats-Unis en raison de la présence de ces souches, les prix de la céréale ont chuté. Les plaignants réclamaient des dédommagements pour cette perte financière.L'accord prévoit que la somme déboursée par Syngenta soit répartie entre des agriculteurs, des opérateurs de silos à grain et des usines de production d'éthanol.Il s'agit, selon des avocats des plaignants, du plus gros accord financier conclu dans le monde agricole.Il "ne constitue pas une reconnaissance" des mérites de l'une ou l'autre des parties, a souligné un porte-parole du groupe dans un courriel à l'AFP.Dans cette même affaire, un jury américain avait ordonné en 2017 à Syngenta de verser 217,7 millions de dollars à plus de 7.000 agriculteurs du Kansas.Le groupe suisse a aussi conclu un accord, confidentiel, avec la maison de négoce de matières premières Archer Daniels Midland et "va continuer à se défendre face aux plaintes d'autres exportateurs de céréales", a précisé son porte-parole.afp/rp(AWP / 13.03.2018 21h37)