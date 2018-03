Syrie: 10 civils tués dans des raids sur le fief rebelle dans la Ghouta

Au moins 10 civils ont été tués dans des raids aériens visant le fief rebelle dans la Ghouta orientale, cible d'une offensive destructrice du régime syrien depuis près d'un mois, a rapporté vendredi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).Ces raids qui ont visé la localité de Saqba après minuit, ont été imputés par l'OSDH à l'aviation de la Russie, allié indéfectible du régime de Bachar al-Assad."Les forces du régime essayent de progresser vers la localité de Saqba", selon le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.Appuyé par l'allié russe, le régime syrien a lancé le 18 février une offensive d'une rare intensité contre le dernier fief rebelle aux portes de Damas. Il a réussi à en reconquérir plus de 70% et les territoires encore aux mains des rebelles ont été divisés en trois secteurs isolés, selon l'OSDH, une ONG qui dispose d'un vaste réseau d'informateurs sur le terrain."Des frappes aériennes russes et du régime ont visé plusieurs localités dans la poche sud de l'enclave rebelle, tenue par (le groupe rebelle) Faylaq al-Rahmane", a par ailleurs indiqué M. Abdel Rahmane.Jeudi, quelque 20.000 civils de la localité de Hammouriyé et de ses environs, épuisés par des semaines de bombardements et des années de siège, avaient fui ce secteur sud de la Ghouta devant l'avancée des forces gouvernementales syriennes.A Hammouriyé, reconquise totalement plus tôt par le régime, des combats ont éclaté jeudi soir après une contre-offensive du groupe jihadiste Hayat Tahrir al-Cham, présent dans l'enclave, et de la faction rebelle Faylaq al-Rahmane."Hayat Tahrir al-Cham et Faylaq al-Rahmane ont repris quasiment toute la localité, mais les combats se poursuivent en périphérie", a précisé vendredi matin M. Abdel Rahmane, rapportant la mort de 14 combattants du régime sur ce front.(©AFP / 16 mars 2018 11h04)