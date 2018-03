Syrie: 29 civils tués dans les bombardements à Douma, fief rebelle dans la Ghouta

Beyrouth - Au moins 29 civils ont été tués mardi dans les bombardements sur Douma, ville rebelle dans la Ghouta orientale aux portes de Damas, où le régime syrien poursuit une offensive dévastatrice, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).Les civils ont été tués par des tirs d'artillerie, mais aussi des frappes aériennes intenses, imputées au régime de Bachar al-Assad ou à son allié russe, selon l'OSDH.Les territoires rebelles dans la Ghouta orientale sont la cible depuis le 18 février d'une offensive dévastatrice qui a permis au régime de reprendre plus de 80% de l'enclave aux insurgés, selon l'OSDH.Un mois de bombardements quotidiens intensifs ont tué plus de 1.450 civils, selon l'OSDH.Par ailleurs, au moins 35 personnes, principalement des civils, ont été tuées mardi soir dans un tir de roquette des rebelles qui a touché un marché dans la banlieue est de Damas, selon l'agence officielle Sana. Un barrage de l'armée se trouve dans le secteur, selon des habitants.Il s'agit du tir le plus meurtrier des rebelles sur la capitale syrienne depuis le début du conflit en 2011.(©AFP / 20 mars 2018 18h59)