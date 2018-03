Syrie: 36 combattants prorégime tués par l'aviation turque dans l'enclave d'Afrine

Au moins 36 combattants des forces prorégime ont été tués samedi dans des raids aériens de la Turquie contre l'enclave kurde d'Afrine, dans le nord-ouest de la Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).Les frappes menées contre la localité de Kfar Janna ont tué 36 membres des forces prorégime, a indiqué l'ONG, précisant qu'il s'agit du troisième bombardement contre des positions des forces loyalistes en 48 heures.Cela porte ainsi à 54 le nombre de combattants des forces prorégime tués depuis jeudi soir par des raids turcs.Ces combattants font partie de forces venues en février épauler les Unités de protection du peuple (YPG), principale milice kurde de Syrie, que la Turquie cherche à chasser de sa frontière par le biais d'une offensive lancée le 20 janvier.Jeudi soir, "14 combattants prorégime ont déjà été tués dans des frappes sur le village de Jamma, tandis quatre autres ont péri vendredi près de la localité de Rajo", a déclaré à l'AFP le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.Les frappes turques de samedi contre des positions des forces prorégime ont été confirmées par les Forces démocratiques syriennes (FDS), coalition de combattants kurdes et arabes soutenue par Washington.Les frappes turques des derniers jours interviennent alors que les forces d'Ankara et les groupes rebelles syriens qui lui sont alliés progressent dans l'enclave d'Afrine.Samedi, elles ont pénétré dans la localité de Rajo, l'une des principales dans le nord-ouest de la région.Les forces d'Ankara et les groupes rebelles syriens progressent, en parallèle, en direction de la localité de Jaindaris, dans le sud-ouest d'Afrine."Nous avons également pris le contrôle de la colline stratégique de Bafalioun (...) qui assure la voie vers la conquête d'Afrine", a dit à l'AFP un responsable militaire des groupes rebelles pro-Ankara.Quelque 251 combattants pro-Ankara et 281 membres des forces kurdes ont été tués depuis le début de l'opération, selon l'OSDH, qui fait aussi état de 149 civils tués dans l'enclave d'Afrine.(©AFP / 03 mars 2018 15h16)