Syrie: 42 civils tués dans les raids aériens sur le fief rebelle dans la Ghouta

Beyrouth - Au moins 42 civils ont été tués vendredi dans les raids aériens visant l'enclave rebelle dans la Ghouta orientale, cible d'une offensive du régime syrien et de son allié russe, selon un nouveau bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).Ces raids ont été imputés par l'OSDH à l'aviation russe.Dans la seule localité de Kafar Batna, les frappes ont tué 31 civils et fait une centaine de blessés, après des bombardements similaires sur la localité de Saqba, où 11 civils ont été tués, selon l'Observatoire.Fort du soutien militaire de la Russie, le pouvoir de Bachar al-Assad a lancé le 18 février une offensive pour reconquérir le dernier bastion insurgé aux portes de Damas. Les bombardements ont tué plus de 1.200 civils en près d'un mois.Les forces du régime ont déjà repris plus de 70% de l'enclave, les rebelles ne tenant plus que trois secteurs isolés les uns des autres, selon l'Observatoire.Les frappes aériennes du régime et de son allié russe se concentrent sur la poche sud de l'enclave, c'est-à-dire la localité de Hammouriyé et ses environs, tenue par le puissant groupe rebelle islamiste Faylaq al-Rahmane.Quelque 20.000 habitants avaient quitté l'enclave jeudi, chassés par les bombardements, selon l'Observatoire.(©AFP / 16 mars 2018 10h24)