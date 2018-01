Syrie: 54 combattants kurdes et rebelles pro-turcs tués dans l'offensive turque

Beyrouth - Au moins 54 combattants kurdes et rebelles syriens pro-turcs ont été tués en trois jours d'affrontements dans le nord-ouest de la Syrie, où la Turquie a lancé une offensive contre l'enclave kurde d'Afrine, a annoncé lundi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH)."Les frappes aériennes turques et les affrontements ont tué 26 combattants dans le camps kurde", a indiqué le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.Il a également fait état de la mort de 19 combattants dans le camp adverse parmi les rebelles syriens soutenus par Ankara. Par ailleurs, "neuf corps sont toujours non-identifiés", selon lui.Depuis samedi, 22 civils ont également été tués dans les bombardements turcs, et deux personnes sont mortes dans les bombardements kurdes visant les territoires syriens des rebelles soutenus par Ankara, selon un nouveau bilan de l'OSDH.Ankara nie prendre pour cible les civils.La Turquie a lancé samedi une offensive contre une milice kurde syrienne qu'elle considère comme terroriste et qui tient la région d'Afrine.(©AFP / 22 janvier 2018 16h44)