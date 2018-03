Syrie: 700 combattants prorégime déployés en renfort dans la Ghouta

Beyrouth - Au moins 700 combattants prorégime ont été envoyés en renfort dans la Ghouta orientale, resserrant encore davantage l'étau autour de l'enclave rebelle dans cette région à l'est de Damas, a indiqué mercredi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).Soutenu par la Russie, le pouvoir du président syrien Bachar al-Assad mène depuis le 18 février une offensive meurtrière pour reconquérir ce fief rebelle.Les bombardements aériens et les tirs d'artillerie y ont tué au moins 805 civils, selon l'OSDH."Au moins 700 combattants provenant d'Alep (nord) et appartenant à des milices afghane, palestinienne et syriennes loyales au régime ont été envoyés mardi soir dans la Ghouta", a affirmé à l'AFP le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.Ces nouvelles troupes ont été déployées sur les fronts d'Al-Rihane, dans le nord-est de l'enclave, et de Harasta, une localité dans l'ouest du fief rebelle à partir de laquelle le régime tente de progresser vers Douma, la plus grande ville de la Ghouta, selon la même source.Les forces du régime se trouvaient mercredi aux abords de plusieurs localités, notamment Misraba, Beit Sawa, Jisrine et Hammouriyé, selon l'OSDH.La veille, les combats ont tué au moins 25 combattants des deux principaux groupes rebelles locaux, Faylaq al-Rahmane et Jaich al-Islam, et de 18 membres des forces prorégime, d'après la même source.Les raids aériens se poursuivent en dépit de la trêve quotidienne de cinq heures décrétée par Moscou (de 07H00 à 12H00 GMT), tandis que l'aviation russe occupe de plus en plus l'espace aérien."Les raids, essentiellement russes, ont continué mercredi après le début de la trêve, notamment sur la localité de Jisrine et ses environs", a indiqué M. Abdel Rahmane, évoquant une "mort de facto de la trêve" russe.Mardi, les frappes n'ont pas cessé "durant toute la journée", tuant 24 civils, dont 4 enfants, a-t-il ajouté.(©AFP / 07 mars 2018 10h33)