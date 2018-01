Syrie: 8 civils tués dans des frappes turques sur Afrine (Kurdes, OSDH)

Beyrouth - Huit civils ont été tués dimanche dans des frappes de l'aviation turque sur l'enclave d'Afrine dans le nord de la Syrie, ont indiqué une ONG et un porte-parole des forces kurdes qui contrôlent la zone.L'armée turque a lancé samedi une vaste opération dans la région d'Afrine, baptisée "Rameau d'olivier", multipliant les frappes aériennes et les bombardements à l'artillerie contre des positions des Unités de protection du peuple (YPG).D'après Birusk Hasakeh, porte-parole des YPG, huit civils ont été tués dans des tirs de missiles de l'aviation turque contre la ferme où ils vivaient.Au moins un enfant figure parmi les personnes tuées dans le bombardement du village de Jalbara, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).Sur des images transmises par le porte-parole des YPG à l'AFP, on peut voir des secouristes kurdes extraire des corps ensanglantés d'une structure en béton effondrée.SAmedi, M. Hasakeh avait indiqué que dix personnes, dont sept civils, avaient été tuées dans les bombardements turcs.Ankara accuse les YPG d'être la branche en Syrie du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation classée "terroriste" par la Turquie et ses alliés occidentaux, et qui mène une sanglante guérilla sur le sol turc depuis 1984.Mais les YPG sont aussi l'épine dorsale des Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance de combattants kurdes et arabes soutenue par les Etats-Unis dans leur lutte contre le groupe Etat islamique.(©AFP / 21 janvier 2018 15h59)