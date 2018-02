Syrie/Attaques chimiques: tout indique "l'usage du chlore par le régime" (Le Drian)

Paris - Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a déclaré mercredi que tout indique que les autorités syriennes se livrent à des attaques au chlore "en ce moment" en Syrie."Toutes les indications (...) nous montrent aujourd'hui qu'il y a l'usage du chlore par le régime en ce moment en Syrie", a-t-il dit sur la chaîne BFMTV et sur la radio RMC."Je parle avec précaution parce que tant que ce n'est pas complètement documenté, il faut être prudent", a-t-il ajouté.Interrogé sur la manière dont Paris comptait réagir, il a rappelé qu'une trentaine de pays venaient d'adopter, à l'initiative de la France, des mesures pour dénoncer et sanctionner des responsables d'attaques chimiques en Syrie.Il n'a fait en revanche aucune allusion à d'autres réprésailles, y compris militaires, de la France contre le régime syrien si ces attaques au chlore sont confirmées.Le président français Emmanuel Macron a tracé une "ligne rouge" sur cette question lors de son arrivée au pouvoir en mai 2017, promettant "des représailles et une riposte immédiate" de la France en cas d'utilisation d'armes chimiques."C'est une situation très grave (...) nous le condamnons (usage du chlore, ndlr) avec beaucoup de fermeté", a dit le chef de la diplomatie française en renvoyant à l'initiative prise par la trentaine de pays pour contourner le veto russe à toute condamnation du régime syrien pour l'emploi d'armes chimiques au Conseil de sécurité de l'ONU.(©AFP / 07 février 2018 09h14)