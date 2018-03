Syrie/Ghouta: le convoi d'aide abrège sa mission en plein bombardements

Beyrouth - Le convoi humanitaire entré lundi dans la partie rebelle de la Ghouta orientale, aux portes de Damas, s'est retiré en début de soirée sans avoir livré toutes les aides, distribuées "en plein milieu des bombardements", selon l'ONU."Cela se passe à l'instant. Le convoi à destination de la Ghouta orientale se retire de Douma près de neuf heures plus tard (...). Nous avons livré autant d'aides que possible en plein milieu des bombardements", a écrit sur Twitter Sajjad Malik, le représentant de l'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR) en Syrie."Les civils sont otages d'une situation tragique", a-t-il ajouté.Plus tôt dans la journée, une quarantaine de camions chargés d'aide médicale et de nourriture, à destination de quelque 27.500 personnes, sont parvenus à rejoindre Douma, la grande ville de la Ghouta orientale, après que le régime eut donné son feu vert.Le convoi a dû abréger sa mission "alors que neuf camions n'avaient toujours pas été déchargés", a indiqué à l'AFP une responsable local de Douma.Selon Linda Tom, du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) à Damas, les combats et les bombardements se sont poursuivis durant le déchargement des aides.Un raid aérien a frappé Douma alors que le convoi se trouvait encore dans la ville, a assuré l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).Selon une source du Croissant rouge syrien, ce départ précipité du convoi a eu lieu afin d'assurer "la sécurité du personnel" humanitaire déployé sur le terrain.Il s'agit du premier convoi à parvenir dans la Ghouta orientale depuis que le régime a lancé une offensive d'envergure le 18 février pour reconquérir le dernier bastion rebelle près de la capitale syrienne.L'ONU a reçu les autorisations nécessaires pour distribuer des aides pour "70.000 personnes" et un second convoi est prévu jeudi.L'arrêt net des livraisons lundi soir dans cette enclave où vivent 400.000 personnes assiégées et manquant de tout intervient alors que les forces prorégime continuent d'avancer et contrôlent désormais 40% de la partie rebelle de la Ghouta.(©AFP / 05 mars 2018 20h42)