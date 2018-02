Syrie/Ghouta: plus de 600 civils tués dans la dernière offensive du régime

Plus de 600 civils, dont 147 enfants, ont été tués depuis le 18 février et le lancement par le régime syrien d'une nouvelle offensive militaire sur l'enclave rebelle de la Ghouta orientale, a rapporté mercredi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).Les bombardements -frappes aériennes et tirs d'artillerie- ont baissé d'intensité avec l'instauration mardi, sur demande de la Russie, d'une "pause humanitaire" quotidienne de cinq heures. Huit civils ont toutefois été tués mercredi et de nouvelles victimes ont été retrouvées sous des décombres, portant à 601 le nombre de civils morts en 11 jours, selon cette ONG.(©AFP / 28 février 2018 18h13)